Динамо объявило о трансфере форварда сборной Люксембурга (фото)

Киевляне усилились игроком из чемпионата Японии.

Киевское "Динамо" объявило о трансфере нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

Игрок перешел из японского клуба "Джубило Ивата" и подписал контракт на пять лет. В "Динамо" 24-летний Родригес будет выступать под 22-м номером.

Фото новичка в форме "Динамо" также опубликовал сайт Tageblatt.lu.

Как ранее утверждал этот портал, "Динамо" заплатило японцам два миллиона евро. При этом трансфер Родригеса стал вторым самым дорогим переходом в истории Люксембурга.

Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел 15 матчей и забил 5 голов.

Стоит отметить, что именно новичок киевлян стал автором автогола в составе сборной Люксембурга, когда его команда на последних секундах упустила ничью против Украины (1:2).

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" перешел в чешский клуб.