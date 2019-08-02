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Динамо объявило о трансфере форварда сборной Люксембурга (фото)

18:12, 02 августа 2019
Футбол
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Жерсон Родригес / фото: УНИАН

Игрок перешел из японского клуба "Джубило Ивата" и подписал контракт на пять лет. В "Динамо" 24-летний Родригес будет выступать под 22-м номером.

Фото новичка в форме "Динамо" также опубликовал сайт Tageblatt.lu.

Родригес подписал контракт на пять лет / фото: tageblatt.lu

Как ранее утверждал этот портал, "Динамо" заплатило японцам два миллиона евро. При этом трансфер Родригеса стал вторым самым дорогим переходом в истории Люксембурга.

Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел 15 матчей и забил 5 голов. 

Стоит отметить, что именно новичок киевлян стал автором автогола в составе сборной Люксембурга, когда его команда на последних секундах упустила ничью против Украины (1:2).

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" перешел в чешский клуб.

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Теги: #Динамо#футбол#Люксембург#трансферы#Жерсон Родригес