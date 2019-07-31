"Никуда не летит": Хачериди не будет переходить в российский клуб (видео)

Личный тренер Евгения Хачериди записал совместное видео с футболистом.

Личный тренер Евгения Хачериди Андрей Качан записал совместное видео с футболистом, на котором опроверг информацию о переходе защитника в московский ЦСКА.

На видео, которое было опубликовано в Instagram, рядом с тренером стоит сам Хачериди.

"Друзья, всем привет, мы тут с Жекой передаем привет сайту football.ua. Как видите, мы не в Москве, мы в Smidyuk Academy. И Жека никуда не летит, поэтому проверяйте информацию, прежде чем ее публиковать, - сказал Качан.

Читайте также"У них тупые отмазки": бывший вратарь высказался об украинских футболистах, которые уезжают в Россию (видео)

В ЦСКА также опровергли информацию о переходе Хачериди.

"Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух", - сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

Напомним, ранее сайт football.ua сообщил о том, что Хачериди близок к переходу в ЦСКА.

После ухода из греческого ПАОКа 32-летний Хачериди остается свободным агентом.

Как сообщал УНИАН, ранее Хачериди поддержал Ярослава Ракицкого, который перешел в "Зенит". В то же время сам Хачериди заявил, что перешел бы в российский клуб только в том случае, если бы у него не было предложения из другой страны.