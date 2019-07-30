Карпаты подписали форварда БАТЭ и хорватского легионера (фото)
17:35, 30 июля 2019Футбол
188 0
Львовский клуб продолжает трансферную кампанию.
Кирилл Кириленко выступал за резервную команду БАТЭ / фото: ФК Карпаты
"Карпаты" объявили о подписании сразу двух футболистов - нападающего Кирилла Кириленко и атакующего полузащитника Фране Войковица.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
18-летний Кириленко является воспитанником "Минска", а его прошлым клубом был БАТЭ. Нападающий выступал за резервный состав клуба. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и четыре гола.
22-летний Войковиц является воспитанником "Хайдука". Также хорват защищал цвета "Цибалии" и "Рудеша".
Фране Войковиц / фото: ФК Карпаты
"Карпаты" под руководством Александра Чижевского начнут новый сезон 31 июля домашним матчем с "Динамо". Начало - в 19:30.
УНИАН ранее сообщал, что "Карпаты" подписали футболиста "Лацио".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter