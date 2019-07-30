Карпаты подписали форварда БАТЭ и хорватского легионера (фото)

Львовский клуб продолжает трансферную кампанию.

"Карпаты" объявили о подписании сразу двух футболистов - нападающего Кирилла Кириленко и атакующего полузащитника Фране Войковица.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

18-летний Кириленко является воспитанником "Минска", а его прошлым клубом был БАТЭ. Нападающий выступал за резервный состав клуба. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и четыре гола.

22-летний Войковиц является воспитанником "Хайдука". Также хорват защищал цвета "Цибалии" и "Рудеша".

"Карпаты" под руководством Александра Чижевского начнут новый сезон 31 июля домашним матчем с "Динамо". Начало - в 19:30.

УНИАН ранее сообщал, что "Карпаты" подписали футболиста "Лацио".