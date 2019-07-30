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Карпаты подписали форварда БАТЭ и хорватского легионера (фото)

17:35, 30 июля 2019
Футбол
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Кирилл Кириленко выступал за резервную команду БАТЭ / фото: ФК Карпаты

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

18-летний Кириленко является воспитанником "Минска", а его прошлым клубом был БАТЭ. Нападающий выступал за резервный состав клуба. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и четыре гола.

22-летний Войковиц является воспитанником "Хайдука". Также хорват защищал цвета "Цибалии" и "Рудеша".

Фране Войковиц / фото: ФК Карпаты

"Карпаты" под руководством Александра Чижевского начнут новый сезон 31 июля домашним матчем с "Динамо". Начало - в 19:30.

УНИАН ранее сообщал, что "Карпаты" подписали футболиста "Лацио".

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Теги: #футбол#Карпаты#УПЛ#трансферы