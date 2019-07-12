Знаменитый английский футболист завершил карьеру

Питер Крауч решил повесить бутсы на гвоздь в 38 лет.

Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч завершил карьеру футболиста.

Об этом 38-летний Крауч сообщил болельщикам в Twitter.

"После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста. Наша прекрасная игра дала мне все. Я очень благодарен каждому, кто помогал мне попасть сюда и оставаться здесь столь долгое время", - написал Крауч.

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Нападающий также вспомнил о своих достижениях:

"Если бы мне сказали в 17 лет, что я буду играть в чемпионатах мира, попаду в финал Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью 100 голов в АПЛ, я бы не поверил никому. Это была нереальная мечта, ставшая реальностью".

Напомним, Крауч, который запомнился болельщикам не только своими голами, но и своим ростом (201 см), по ходу карьеры выступал за "Тоттенхэм", "КПР", "Портсмут", "Астон Виллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Бернли".

В составе "Ливерпуля" Крауч становился обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка Англии и Суперкубка Англии, а с "Тоттенхэмом" выигрывал Кубок английской лиги.

В футболке сборной Англии на счету Крауча 22 гола в 42 матчах.

Как сообщал УНИАН, ранее о завершении карьеры также объявил Арьен Роббен.