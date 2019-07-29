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Релакс на Ибице: Месси зажигательно станцевал в отпуске (видео)

12:36, 29 июля 2019
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

В сети появилось видео, как пятикратный обладатель "Золотого мяча" танцует со своей супругой под композицию "Por primera vez" группы "Los Palmeras".

"Барселона" начнет сезон в чемпионате Испании поединком против "Атлетика" 16 августа.

УНИАН ранее сообщал, что Месси сыграл в футбол с сыновьями и огромной собакой.

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Теги: #футбол#Барселона#Лионель Месси