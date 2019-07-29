Релакс на Ибице: Месси зажигательно станцевал в отпуске (видео)

Форвард "Барселоны" находится на отдыхе со своей супругой.

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси проводит свой отпуск на Ибице. В сети появилось видео, как пятикратный обладатель "Золотого мяча" танцует со своей супругой под композицию "Por primera vez" группы "Los Palmeras". éste video de messi bailando los palmeras con antonela me alegró el domingo pic.twitter.com/jXZ79pSSVv — mati 🐺 (@Maatidasil) 28 июля 2019 г. "Барселона" начнет сезон в чемпионате Испании поединком против "Атлетика" 16 августа. УНИАН ранее сообщал, что Месси сыграл в футбол с сыновьями и огромной собакой.

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