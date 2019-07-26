Месси сыграл в футбол с сыновьями и огромной собакой (видео)

Аргентинец весело проводит время во время отпуска.

В сети появилось видео, на котором звездный аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси играет в футбол со своими сыновьями и псом по кличке Халк.

Футболист с сыновьями Тьягу и Матеу сыграл в "собачки" - Месси и его дети перепасовывались, пытаясь не позволить французскому мастифу отобрать у них мяч.

В конце концов после неудачного паса Тьягу Халк устремился за мячом и забрал его.

Видео было опубликовано в Twitter OTRO.

Nice to see Messi is keeping up with his El Rondo practice during his time off with a little help from his friend… 🐶⚽️ #OurOtherClubpic.twitter.com/54IAtOD9Eb — OTRO (@OTRO) 25 июля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны подробности возможного наказания Месси за слова о коррупции в южноамериканском футболе.