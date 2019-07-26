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Месси сыграл в футбол с сыновьями и огромной собакой (видео)

15:05, 26 июля 2019
Футбол
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Лео Месси с сыновьями и Халком / фото: instagram.com/leomessi 

В сети появилось видео, на котором звездный аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси играет в футбол со своими сыновьями и псом по кличке Халк.

Футболист с сыновьями Тьягу и Матеу сыграл в "собачки" - Месси и его дети перепасовывались, пытаясь не позволить французскому мастифу отобрать у них мяч.

В конце концов после неудачного паса Тьягу Халк устремился за мячом и забрал его.

Видео было опубликовано в Twitter OTRO.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны подробности возможного наказания Месси за слова о коррупции в южноамериканском футболе.

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Теги: #Лионель Месси