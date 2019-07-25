Манчестер Юнайтед одержал вторую победу на Международном кубке чемпионов (видео)

В Китае манкунианцы обыграли финалиста Лиги чемпионов "Тоттенхэм".

В рамках предсезонного турнира Международный кубок чемпионов в Шанхае встречались английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Манкунианцы одержали победу со счетом 2:1.

Для "МЮ" эта победа стала второй в двух матчах на турнире. "Тоттенхэм" потерпел первое поражение в двух играх.

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"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2

Голы: Моура, 65 - Мартиаль, 21, Гомес, 80.

"Тоттенхэм": Гассанига, Уокер-Питерс (Фойт, 46), Танганга (Мэрш, 70), Вертонген (Альдервейрельд, 46), Георгиу (Уайт, 62), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Эриксен, 62), Ндомбеле (Моура, 46), Алли (Ролс, 62), Пэротт (Ламела, 46), Кейн (Сон, 46).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Ромеро, 46), Ван-Биссака (Далот, 46), Смоллинг (Байи, 46, Туанзебе, 56), Рохо (Линделеф, 46), Янг (Шоу, 46), МакТоминей (Матич, 46), Перейра (Фред, 46), Погба (Мата, 46), Джеймс (Лингард, 46), Гринвуд (Рашфорд, 46), Мартиаль (Гомес, 46).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ювентус" по пенальти обыграл "Интер" в рамках МКЧ.