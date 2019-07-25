В этом году не сыграет: стали известны подробности возможного наказания Месси

Аргентинец все еще рискует получить длительную дисквалификацию в составе сборной Аргентины.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию на уровне поединков национальных команд.

Об этом сообщил портал TyC Sports.

Южноамериканская конфедерация футбола в настоящий момент определяется со сроками отстранения форварда "Барселоны". Речь идет о 2-6 месяцах.

Возможные санкции связаны с заявлениями капитана сборной Аргентины о коррупции и критикой судейства Кубка Америки-2019. Кроме того, Месси не пришел на церемонию награждения после завоевания бронзовых медалей турнира.

Если наказание вступит в силу, то нападающий не сыграет за сборную до конца текущего года.

Напомним, в матче за третье место против Чили Месси был удален после стычки с чилийцем Гари Меделем, за что уже наказан штрафом и дисквалификацией на одну игру.

УНИАН ранее сообщал, что чемпионом Кубка Америки-2019 стала сборная Бразилии.