Сборная Бразилии стала победителем Кубка Америки-2019 (видео)

Бразильцы выиграли главный турнир Южной Америки впервые за двенадцать лет.

Сборная Бразилии стала победителем Кубка Америки-2019. В финальном матче домашнего для себя турнира бразильцы обыграли сборную Перу.

Бразильская сборная вышла вперед на 15-й минуте матча - Эвертон Соарес отправил мяч в сетку после паса Габриэла Жезуса.

Перед перерывом команды обменялись голами - после видеоповтора в ворота Бразилии был назначен пенальти, который реализовал Паоло Герреро, а у хозяев турнира свой момент реализовал Жезус.

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Интересно, что лишь в финале бразильская сборная пропустила свой первый гол на турнире.

Последние двадцать с лишним минут матча Бразилия провела в меньшинстве после удаления Жезуса, но сумела отличиться еще раз. Под занавес встречи пенальти реализовал Ришарлисон.

Для бразильской сборной эта победа стала первой за двенадцать лет и девятой в истории на Кубках Америки. По этому показателю Бразилия уступает только Уругваю (15 титулов) и Аргентине (14).

Бразилия - Перу - 3:1

Голы: Эвертон, 16, Жезус, 45+3, Ришарлисон, 90+1 (пенальти) - Герреро, 44 (пенальти)

Бразилия: Алиссон, Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Артур, Каземиро, Жезус, Коутиньо (Милитан, 76), Эвертон (Аллан, 90+3), Фирмино (Ришарлисон, 75).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко, Тапиа (Гонсалес, 82), Йотун (Руидиас, 78), Каррильо (Поло, 86), Куэва, Флорес, Геррейро.

Удаление: Жезус, 70

Как сообщал УНИАН, ранее лидер сборной Аргентины Лео Месси отказался от бронзовой медали Кубка Америки.