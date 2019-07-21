"Было некомфортно": Хацкевич заявил, что плохие поля помешали подготовке Динамо

Белорусский тренер отметил, что некачественные поля не позволили увидеть, в каком состоянии находится команда.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поражение от "Колоса" в контрольном матче, а также результаты команды в рамках предсезонной подготовки.

Слова белорусского специалиста приводит Tribuna.com.

"Свежесть ушла, появился брак технический, движение пропало. Были индивидуальные ошибки, но на сегодняшнем этапе нужно добирать то, что не сделали в Австрии. С понедельника будем целенаправленно готовиться к матчу с "Шахтером". Не делаем трагедий, но неприятно", - сказал Хацкевич.

"Сборы - этап подготовки, команды находятся в разном состоянии. Качество полей в контрольных матчах тоже не позволяло увидеть, в каком состоянии находится наша команда", - отметил белорусский специалист.

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Погода, по словам Хацкевича, также помешала "Динамо":

"Был неплохой спарринг с "Олимпиакосом", но мокрое поле не дало той эффективности, которую мы хотели видеть. Погодные условия также оставляли желать лучшего, футболистам было некомфортно и из-за поля. Они некомфортно чувствовали себя в игровых упражнениях".

В рамках предсезонной подготовки "Динамо" проиграло "Полесью", затем провело пять контрольных матчей на сборе в Австрии, одержав две победы и трижды сыграв вничью.

После возвращения в Украину динамовцы 21 июля провели два матча за день: сыграли вничью с "Оболонью-Бровар" и проиграли "Колосу".

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" понесло серьезные потери перед матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера", который пройдет 28 июля.