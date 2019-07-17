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Снова без Соля: Динамо понесло серьезные потери перед матчем с Шахтером

17:27, 17 июля 2019
Футбол
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Соль пропустил концовку сезона из-за травмы / фото: ФК Динамо

Об этом сообщил ведущий программы "Циганик LIVE" Игорь Цыганык.

Сразу восемь футболистов получили повреждения во время подготовки к новому сезону. Главной потерей для команды Хацкевича является испанский форвард Фран Соль.

27-летний футболист пропустит минимум две недели и вряд ли сыграет против "Шахтера" в поединке за Суперкубок Украины.

Матч между "Динамо" и "Шахтером" состоится 28 июля в Одессе на стадионе "Черноморец".

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Хацкевич назвал проблемную позицию в "Динамо".

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Теги: #Динамо#футбол#Фран Соль