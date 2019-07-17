Снова без Соля: Динамо понесло серьезные потери перед матчем с Шахтером
17:27, 17 июля 2019Футбол
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У киевлян вновь проблемы из-за травм.
Соль пропустил концовку сезона из-за травмы / фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" завершило тренировочный сбор в Австрии с кадровыми потерями из-за травм.
Об этом сообщил ведущий программы "Циганик LIVE" Игорь Цыганык.
Сразу восемь футболистов получили повреждения во время подготовки к новому сезону. Главной потерей для команды Хацкевича является испанский форвард Фран Соль.
27-летний футболист пропустит минимум две недели и вряд ли сыграет против "Шахтера" в поединке за Суперкубок Украины.
Матч между "Динамо" и "Шахтером" состоится 28 июля в Одессе на стадионе "Черноморец".
Ранее УНИАН сообщал, что Александр Хацкевич назвал проблемную позицию в "Динамо".
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