Снова без Соля: Динамо понесло серьезные потери перед матчем с Шахтером

У киевлян вновь проблемы из-за травм.

Киевское "Динамо" завершило тренировочный сбор в Австрии с кадровыми потерями из-за травм.

Об этом сообщил ведущий программы "Циганик LIVE" Игорь Цыганык.

Сразу восемь футболистов получили повреждения во время подготовки к новому сезону. Главной потерей для команды Хацкевича является испанский форвард Фран Соль.

27-летний футболист пропустит минимум две недели и вряд ли сыграет против "Шахтера" в поединке за Суперкубок Украины.

Матч между "Динамо" и "Шахтером" состоится 28 июля в Одессе на стадионе "Черноморец".

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Хацкевич назвал проблемную позицию в "Динамо".