цей матеріал доступний українською

"Выбежал на поле с автоматом": экс-футболист Зари рассказал об участии в жутком договорном матче

17:52, 17 июля 2019
Футбол
519 0
Мор уже завершил карьеру / фото: ФК Спартак

Слова экс-игрока приводит XSport.

"В Первой лиге в Украине поначалу такое было сплошь и рядом. Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали. В открытую могли сказать: "У нас есть деньги. Мы хотим победить. Готовы дать вот такую сумму. Если вы откажетесь, отдадим ее судье".

Помню, в одном матче лишних минут 15 переиграли. Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всем желании не может дать пенальти. В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали", - отметил Мор.

Мор начинал карьеру в северодонецком "Химике", после чего перебрался в "Зарю", за которую играл с 1996 по 1998-й годы. В сезоне-2004/05 он провел четыре матча за "Волынь".

УНИАН также сообщал, что в УАФ выбрали формат расширения украинской Премьер-лиги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Волынь#Заря#чемпионат Украины