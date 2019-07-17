"Выбежал на поле с автоматом": экс-футболист Зари рассказал об участии в жутком договорном матче

Эдуард Мор рассказал о ситуациях, которые происходили в чемпионате Украины.

Бывший футболист "Зари" и "Волыни" Эдуард Мор рассказал про договорные матчи в Первой лиге чемпионата Украины.

Слова экс-игрока приводит XSport.

"В Первой лиге в Украине поначалу такое было сплошь и рядом. Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали. В открытую могли сказать: "У нас есть деньги. Мы хотим победить. Готовы дать вот такую сумму. Если вы откажетесь, отдадим ее судье".

Помню, в одном матче лишних минут 15 переиграли. Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всем желании не может дать пенальти. В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали", - отметил Мор.

Мор начинал карьеру в северодонецком "Химике", после чего перебрался в "Зарю", за которую играл с 1996 по 1998-й годы. В сезоне-2004/05 он провел четыре матча за "Волынь".

УНИАН также сообщал, что в УАФ выбрали формат расширения украинской Премьер-лиги.