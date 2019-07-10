цей матеріал доступний українською

В УАФ выбрали формат расширения украинской Премьер-лиги

18:28, 10 июля 2019
Футбол
256 0
Состоялось заседание исполкома УАФ / фото: facebook.com/andriy.pavelko

Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook.

Изначально было два варианта расширения элитного дивизиона чемпионата Украины — постепенный и кардинальный. В итоге исполком остановился на первом.

В сезоне 2020/21 в УПЛ будут 14 команд, а с сезона 2021/22 - 16 команд.

В настоящий момент борьбу в украинской Премьер-лиге ведут 12 клубов. Новичками в новом сезоне являются "Днепр-1" и "Колос".

Ранее УНИАН стало известно, что со следующего сезона в УПЛ появятся видеооповторы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#УПЛ#Андрей Павелко#УАФ