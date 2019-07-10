В УАФ выбрали формат расширения украинской Премьер-лиги

Количество команд будет расти постепенно.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о решении исполкома утвердить план расширения УПЛ.

Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook.

Изначально было два варианта расширения элитного дивизиона чемпионата Украины — постепенный и кардинальный. В итоге исполком остановился на первом.

В сезоне 2020/21 в УПЛ будут 14 команд, а с сезона 2021/22 - 16 команд.

В настоящий момент борьбу в украинской Премьер-лиге ведут 12 клубов. Новичками в новом сезоне являются "Днепр-1" и "Колос".

Ранее УНИАН стало известно, что со следующего сезона в УПЛ появятся видеооповторы.