Ставка на украинок: Атлетико подписал вторую футболистку сборной Украины

Наталья Панцулая будет выступать за мадридский суперклуб.

Футболистка сборной Украины Наталья Панцулая подписала контракт с мадридским "Атлетико" и будет выступать за женскую команду клуба.

Об этом "матрасники" сообщили на своем официальном сайте, не став уточнять детали сделки.

В прошлом сезоне 27-летняя Панцулая представляла турецкий "АЛГ Спор", в котором была капитаном команды.

"Это невероятная возможность для меня. Я очень ответственно буду готовиться к старту сезона, в котором перед "Атлетико" стоят очень серьезные цели", - заявила Наталья.

📝 FICHAJE

🔴⚪🔴 ¡Natiia Pantsulaia ya es rojiblanca! 💪

🇺🇦 La internacional ucraniana es nueva jugadora de nuestro club. ¡Bienvenida a la gran familia atlética! 😃

👉 https://t.co/JRLMhBtP1B#AúpaAtleti#BienvenidaNatiiapic.twitter.com/dDr8fphs1X — At. Madrid Femenino (@AtletiFemenino) 14 июля 2019 г.

Панцулая стала уже вторым летним новичком команды из Украины. Ранее состав мадридцев пополнила нападающая Ольга Овдийчук.

Как сообщал УНИАН, украинку в "Атлетико" назвали "женской версией Лионеля Месси".