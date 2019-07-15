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Ставка на украинок: Атлетико подписал вторую футболистку сборной Украины

09:59, 15 июля 2019
Футбол
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Наталья Панцулая перешла из турецкого клуба / фото: twitter.com/AtletiFemenino

Об этом "матрасники" сообщили на своем официальном сайте, не став уточнять детали сделки.

В прошлом сезоне 27-летняя Панцулая представляла турецкий "АЛГ Спор", в котором была капитаном команды. 

"Это невероятная возможность для меня. Я очень ответственно буду готовиться к старту сезона, в котором перед "Атлетико" стоят очень серьезные цели", - заявила Наталья.

Панцулая стала уже вторым летним новичком команды из Украины. Ранее состав мадридцев пополнила нападающая Ольга Овдийчук.

Как сообщал УНИАН, украинку в "Атлетико" назвали "женской версией Лионеля Месси".

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Теги: #футбол#трансферы#Атлетико Мадрид