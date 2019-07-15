Определились финалисты Кубка африканских наций (видео)

Состоялись полуфинальные поединки турнира.

На Кубке африканских наций-2019 в Египте определились финалисты.

В первом полуфинале сборная Сенегала одержала победу над командой Туниса со счетом 1:0. Основное время завершилось без голов, а в дополнительное защитник Дилан Бронн отправил мяч в свои ворота.

Во втором полуфинальном матче Алжир встречался с Нигерией. В первом тайме алжирцы вышли вперед благодаря автоголу Уильяма Трост-Эконга. Нигерия сравняла счет на 72-й минуте, когда Одион Игало реализовал пенальти.

Победный мяч Алжир провел перед самым финальным свистком - его автором стал Рияд Марез.

Финальный матч турнира пройдет 19 июля.

УНИАН ранее сообщал, что сборная Бразилии выиграла Кубок Америки.