Определились финалисты Кубка африканских наций (видео)
00:57, 15 июля 2019Футбол
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Состоялись полуфинальные поединки турнира.
Марез стал героем матча / фото: Sky Sports
На Кубке африканских наций-2019 в Египте определились финалисты.
В первом полуфинале сборная Сенегала одержала победу над командой Туниса со счетом 1:0. Основное время завершилось без голов, а в дополнительное защитник Дилан Бронн отправил мяч в свои ворота.
Во втором полуфинальном матче Алжир встречался с Нигерией. В первом тайме алжирцы вышли вперед благодаря автоголу Уильяма Трост-Эконга. Нигерия сравняла счет на 72-й минуте, когда Одион Игало реализовал пенальти.
Победный мяч Алжир провел перед самым финальным свистком - его автором стал Рияд Марез.
Финальный матч турнира пройдет 19 июля.
УНИАН ранее сообщал, что сборная Бразилии выиграла Кубок Америки.
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