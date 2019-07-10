Главный конкурент Лунина покинул мадридский Реал

Люка Зидан покинул испанский гранд.

Голкипер мадридского "Реала" Люка Зидан перешел в "Расинг" на правах аренды.

Об этом сообщила пресс-служба клуба из Сантандера.

Сын главного тренера мадридцев проведет в команде весь следующий сезон - до 30 июня 2020 года.

Стоит отметить, что Люка Зидан считался главным конкурентом украинца Андрея Лунина на роль второго голкипера "Реала".

Таким образом, в следующем сезоне вратарь сборной Украины имеет все шансы остаться в Мадриде и быть сменщиком для Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Лунин выступал на правах аренды за "Леганес". Кроме того, он выиграл молодежный чемпионат мира в составе сборной и стал лучшим голкипером турнира.

Ранее УНИАН сообщал, что Лунин отправился в предсезонный тур с "Реалом".