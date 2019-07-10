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Главный конкурент Лунина покинул мадридский Реал

09:47, 10 июля 2019
Футбол
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Люка Зидан / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба клуба из Сантандера.

Сын главного тренера мадридцев проведет в команде весь следующий сезон - до 30 июня 2020 года.

Стоит отметить, что Люка Зидан считался главным конкурентом украинца Андрея Лунина на роль второго голкипера "Реала". 

Таким образом, в следующем сезоне вратарь сборной Украины имеет все шансы остаться в Мадриде и быть сменщиком для Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Лунин выступал на правах аренды за "Леганес". Кроме того, он выиграл молодежный чемпионат мира в составе сборной и стал лучшим голкипером турнира.

Ранее УНИАН сообщал, что Лунин отправился в предсезонный тур с "Реалом".

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Теги: #футбол#Реал#трансферы#Андрей Лунин