Главный конкурент Лунина покинул мадридский Реал
09:47, 10 июля 2019Футбол
195 0
Люка Зидан покинул испанский гранд.
Люка Зидан / REUTERS
Голкипер мадридского "Реала" Люка Зидан перешел в "Расинг" на правах аренды.
Об этом сообщила пресс-служба клуба из Сантандера.
Сын главного тренера мадридцев проведет в команде весь следующий сезон - до 30 июня 2020 года.
Стоит отметить, что Люка Зидан считался главным конкурентом украинца Андрея Лунина на роль второго голкипера "Реала".
Таким образом, в следующем сезоне вратарь сборной Украины имеет все шансы остаться в Мадриде и быть сменщиком для Тибо Куртуа.
В прошлом сезоне Лунин выступал на правах аренды за "Леганес". Кроме того, он выиграл молодежный чемпионат мира в составе сборной и стал лучшим голкипером турнира.
Ранее УНИАН сообщал, что Лунин отправился в предсезонный тур с "Реалом".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter