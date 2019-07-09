Динамо разгромно обыграло австрийский клуб

Киевляне одержали крупную победу в рамках предсезонного сбора в Австрии.

Киевское "Динамо" провело очередной контрольный матч на сборе в Австрии. Подопечные Александра Хацкевича со счетом 5:0 выиграли у местного "Цирля".

Киевляне вышли вперед на 23-й минуте - Артем Беседин забил головой после навеса углового. До перерыва "Динамо" отличилось еще дважды. Сперва точный удар из-за пределов штрафной нанес Виталий Буяльский, а затем Карлос Де Пена замкнул прострел Георгия Цитаишвили.

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На 65-й минуте в воротах "Цирля" побывал еще один мяч - Шапаренко обыграл голкипера и отправил мяч в сетку. Точку в игре поставил Йосип Пиварич - мяч оказался в воротах после его удара с фланга.

"Динамо" - "Цирль" (Австрия) - 5:0

Голы: Беседин (23), Буяльский (32), Де Пена (37), Шапаренко (65), Пиварич (83)

"Динамо": Кучерук (Нещерет, 46), Попов, Шабанов (Пиварич, 56), Сидорчук, Буяльский, Алибеков (Русин, 46), Цитаишвили, Дуэлунд (Де Пена, 31), Андриевский, Шапаренко, Беседин.

Следующий контрольный матч "Динамо" проведет 13 июля. Соперником киевлян будет английский "Брентфорд".

Как сообщал УНИАН, днем ранее "Динамо" в контрольном матче сыграло вничью с "Олимпиакосом".