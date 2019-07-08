Динамо разошлось миром с греческим Олимпиакосом (видео)

Киевляне провели очередной контрольный матч.

В рамках предсезонного сбора в Австрии 8 июля киевское "Динамо" провело товарищеский матч против греческого "Олимпиакоса".

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Греки вышли вперед уже на пятой минуте, когда Бухалакис принял мяч на линии вратарской и расстрелял ворота Бойко. Киевляне сравняли счет перед перерывом: Гармаш заработал пенальти, который уверенно реализовал Соль.

Стоит отметить, что травму в первом тайме получил лидер "Динамо" Беньямин Вербич, который был вынужден покинуть поле.

"Олимпиакос" - "Динамо" - 1:1

Голы: Бухалакис, 5 — Соль, 45 (с пенальти)

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Миколенко (Шабанов, 42), Кадар, Бурда (Попов, 66), Кенджера, Вербич (де Пена, 42), Кадири (Сидорчук, 66), Шепелев (Андриевский, 66), Гармаш (Шапаренко, 66), Караваев (Цитаишвили, 66), Соль (Русин, 84).

Следующий поединок на сборе "Динамо" проведет 13 июля против английского "Брентфорда".

Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" одержало первую победу на сборах.