Первая победа на сборах: Динамо разгромило австрийский клуб (видео)

Подопечные Александра Хацкевича с крупным счетом обыграли "Ваккер".

В рамках предсезонного сбора в Австрии 5 июля киевское "Динамо" провело товарищеский матч против австрийского клуба "Ваккер".

Встреча завершилась крупной победой киевлян - 3:0.

"Динамо" вышло вперед уже на 12-й минуте матча - дебютный гол в составе киевлян после выхода один на один провел Александр Караваев.

Читайте такжеДинамо проиграло клубу Второй лиги в товарищеском матче (видео)

На 20-й минуте Беньямин Вербич обыграл соперника и точно пробил в дальний угол. А перед самым перерывом Денис Гармаш удачно сыграл на добивании.

Эта победа стала для "Динамо" первой в текущем межсезонье.

"Динамо" - "Ваккер" - 3:0

Голы: Караваев (12), Вербич (20), Гармаш (45).

"Динамо": Нещерет (Кучерук, 46), Кадар (Алибеков, 46), Кендзера, Бурда (Миколенко, 66), Шабанов, Гармаш (Шапаренко, 66), Шепелев (Андриевский, 66), Вербич (де Пена, 46), Кадири (Сидорчук, 66), Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46).

Следующий контрольный матч "Динамо" проведет 8 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее в Австрии "Динамо" сыграло вничью с румынским клубом "Ботошани".