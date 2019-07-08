В стиле ретро: Барселона представила новую форму (видео)
12:22, 08 июля 2019Футбол
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Каталонцы решили использовать старый дизайн.
Барселона отметила 40-летие Ла Масии / фото: Barcelona FC
Каталонская "Барселона" представила выездной комплект формы, который стал данью истории клуба.
В "Барселоне" решили использовать желтый цвет с диагональной сине-гранатовой полосой.
Именно такая выездная форма была у команды в 1979 году. Теперь этот дизайн решили использовать в честь 40-летнего юбилея клубной академии Ла Масии.
Новую футболку уже оценил новичок каталонцев Френки де Йонг, который перешел из "Аякса".
🔥 @dejongfrenkie21 reacts to the new away kit 🔥 pic.twitter.com/zEF3MdLYWU— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 июля 2019 г.
Ранее УНИАН сообщал, что "Барселона" близка к трансферу звезды сборной Бразилии.
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