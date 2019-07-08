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В стиле ретро: Барселона представила новую форму (видео)

12:22, 08 июля 2019
Футбол
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Барселона отметила 40-летие Ла Масии / фото: Barcelona FC

В "Барселоне" решили использовать желтый цвет с диагональной сине-гранатовой полосой.

Именно такая выездная форма была у команды в 1979 году. Теперь этот дизайн решили использовать в честь 40-летнего юбилея клубной академии Ла Масии.

Новую футболку уже оценил новичок каталонцев Френки де Йонг, который перешел из "Аякса".

Ранее УНИАН сообщал, что "Барселона" близка к трансферу звезды сборной Бразилии.

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Теги: #футбол#Барселона