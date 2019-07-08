В стиле ретро: Барселона представила новую форму (видео)

Каталонцы решили использовать старый дизайн.

Каталонская "Барселона" представила выездной комплект формы, который стал данью истории клуба.

В "Барселоне" решили использовать желтый цвет с диагональной сине-гранатовой полосой.

Именно такая выездная форма была у команды в 1979 году. Теперь этот дизайн решили использовать в честь 40-летнего юбилея клубной академии Ла Масии.

Новую футболку уже оценил новичок каталонцев Френки де Йонг, который перешел из "Аякса".

Ранее УНИАН сообщал, что "Барселона" близка к трансферу звезды сборной Бразилии.