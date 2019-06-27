Британский спортивный журнал назвал лучших игроков и тренера минувшего сезона УПЛ

Издание World Soccer отметило футболистов киевского "Динамо" и наставника "Александрии".

Журнал World Soccer подвел итоги всех европейских чемпионатов в специальном выпуске, в который вошла украинская Премьер-лига.

В номинации "Лучший игрок" чемпионата Украины победил лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Вингер забил 18 голов и сделал 11 ассистов, подтвердив свой статус одного из главных талантов украинского футбола.

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"Открытием сезона" стал защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который провел свой первый сезон во взрослом футболе. Левый защитник заменил в основе киевлян Йосипа Пиварича, а также сумел дебютировать за сборную Украины, в которой также стал основным футболистом.

"Лучшим тренером" признан наставник "Александрии" Владимир Шаран, который привел команду к бронзовым медалям УПЛ.

В других номинациях и чемпионатах украинцы отмечены не были.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер "Динамо" стал самым дорогим футболистом УПЛ.