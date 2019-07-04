Легенда у руля: "Челси" объявил о назначении нового главного тренера (фото)
11:27, 04 июля 2019Футбол
547 0
Лондонцев будет тренировать Фрэнк Лэмпард.
Фрэнк Лэмпард / REUTERS
Бывший игрок сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявлен новым главным тренером "Челси".
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
HE’S HOME! 🙌— Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 июля 2019 г.
Frank Lampard is the new Chelsea head coach!
#WelcomeHomeFrank
Контракт с 41-летним специалистом подписан на три года. Англичанин сменит во главе команды Маурицио Сарри, который ранее был отправлен в отставку и возглавил "Ювентус".
В прошлом сезоне Лэмпард возглавлял "Дерби", с которым занял шестое место во втором по силе английском дивизионе и не сумел пробиться в АПЛ через плей-офф.
Напомним, Лэмпард играл за "Челси" с 2001 по 2014 годы, является легендой клуба и любимцем фанатов.
Ранее УНИАН сообщал, что знаменитый футбольный тренер уехал в Китай.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter