Легенда у руля: "Челси" объявил о назначении нового главного тренера (фото)

Лондонцев будет тренировать Фрэнк Лэмпард.

Бывший игрок сборной Англии Фрэнк Лэмпард объявлен новым главным тренером "Челси".

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank — Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 июля 2019 г.

Контракт с 41-летним специалистом подписан на три года. Англичанин сменит во главе команды Маурицио Сарри, который ранее был отправлен в отставку и возглавил "Ювентус".

В прошлом сезоне Лэмпард возглавлял "Дерби", с которым занял шестое место во втором по силе английском дивизионе и не сумел пробиться в АПЛ через плей-офф.

Напомним, Лэмпард играл за "Челси" с 2001 по 2014 годы, является легендой клуба и любимцем фанатов.

Ранее УНИАН сообщал, что знаменитый футбольный тренер уехал в Китай.