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Легенда у руля: "Челси" объявил о назначении нового главного тренера (фото)

11:27, 04 июля 2019
Футбол
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Фрэнк Лэмпард / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 41-летним специалистом подписан на три года. Англичанин сменит во главе команды Маурицио Сарри, который ранее был отправлен в отставку и возглавил "Ювентус".

В прошлом сезоне Лэмпард возглавлял "Дерби", с которым занял шестое место во втором по силе английском дивизионе и не сумел пробиться в АПЛ через плей-офф.

Напомним, Лэмпард играл за "Челси" с 2001 по 2014 годы, является легендой клуба и любимцем фанатов.

Ранее УНИАН сообщал, что знаменитый футбольный тренер уехал в Китай.

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Теги: #футбол#Челси