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Клуб УПЛ возглавил экс-игрок Реала - СМИ

11:43, 30 июня 2019
Футбол
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Жулио Сезар работал послом "Реала" в Бразилии / фото: O Globo

Об этом стало известно сайту Footboom.com.

Жулио Сезар еще не подписал контракт с "Олимпиком", но уже был представлен команде. 40-летний специалист успел провести две тренировки.

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Отметим, что Жулио Сезар завершил карьеру футболиста в 2014 году. Бывший защитник выступал за "Реал", "Вальдолид", "Бенфику", "Милан", "Олимпиакос" и ряд других команд.

После завершения игровой карьеры Жулио Сезар был послом "Реала" в Бразилии, а также получил тренерскую лицензию УЕФА. Его опыт работы главным тренером пока ограничивается любительским клубом из Испании "Кристо Атлетико". 

УНИАН ранее также сообщал о том, что донецкий "Олимпик" покинул полузащитник Алексей Гай.

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Теги: #УПЛ#чемпионат Украины#Олимпик#Жулио Сезар