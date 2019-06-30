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Милевский забил первый гол в сезоне в чемпионате Беларуси (видео)

09:48, 30 июня 2019
Футбол
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На счету Артема Милевского 1 гол и 4 голевых паса в 13 матчах / фото: dynamo-brest.by

Украинец отличился в матче 13-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи".

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Милевский вышел на поле в основном составе своей команды и отправил мяч в сетку уже на 17-й минуте игры. Украинец удачно сыграл на добивании и сделал счет 2:0.

В концовке встречи Милевский также отличился голевым пасом.

Отметим, что гол на свой счет в этой встрече записал еще один украинец Александр Нойок.

На счету 34-летнего Милевского в текущем сезоне 1 гол и 4 голевые передачи в 13 матчах чемпионата Беларуси.

После тринадцати туров брестское "Динамо" лидирует в чемпионате Беларуси.

Видео гола Милевского

Видео гола Нойока

УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник сборной Украины подписал контракт с клубом Серии А.

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Теги: #Артем Милевский#Динамо-Брест