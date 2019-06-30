Милевский забил первый гол в сезоне в чемпионате Беларуси (видео)
Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский забил свой первый гол в сезоне в составе брестского "Динамо".
Украинец отличился в матче 13-го тура чемпионата Беларуси против "Ислочи".
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Милевский вышел на поле в основном составе своей команды и отправил мяч в сетку уже на 17-й минуте игры. Украинец удачно сыграл на добивании и сделал счет 2:0.
В концовке встречи Милевский также отличился голевым пасом.
Отметим, что гол на свой счет в этой встрече записал еще один украинец Александр Нойок.
На счету 34-летнего Милевского в текущем сезоне 1 гол и 4 голевые передачи в 13 матчах чемпионата Беларуси.
После тринадцати туров брестское "Динамо" лидирует в чемпионате Беларуси.
Видео гола Милевского
Видео гола Нойока
УНИАН ранее также сообщал о том, что полузащитник сборной Украины подписал контракт с клубом Серии А.