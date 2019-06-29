Полузащитник сборной Украины подписал контракт с клубом Серии А

Евгений Шахов будет выступать за "Лечче".

Украинский футболист Евгений Шахов официально стал игроком итальянского "Лечче".

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон. Шахов достался клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.

28-летний хавбек отказался продлевать контракт с греческим ПАОКом, в составе которого он оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок. В минувшем сезоне на счету Шахова 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шальке" готов бесплатно отпустить Коноплянку в другой клуб.