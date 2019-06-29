Шевченко посетил фестиваль уличного футбола на Прикарпатье (фото)

Главный тренер сборной Украины побывал на Прикарпатье и пообщался с детьми.

В городе Коломыя на Прикарпатье состоялся фестиваль "Покуття Футбол Фест", специальным гостем которого стал наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

В рамках мероприятия стартовал турнир по уличному футболу на полях Коломыи и Городенковщины, который продлится до 14 июля.

На встречу с Шевченко пришло более пяти тысяч взрослых и детей, а тренер разыграл среди участников турнира 50 билетов на матчи сборной Украины.

Также бывший форвард "Динамо" и "Милана" анонсировал открытие детской футбольной академии и сделал первый взнос в ее строительство.

"Для меня очень важно, чтобы здесь открыли такую школу. Хочу также, чтобы такие школы открывали во всех регионах Украины. Очень важно, чтобы регионы наполняли своими талантами наши спортивные школы", - отметил тренер.

Ранее УНИАН сообщал, что Маркевич готов возглавить сборную Украины после Шевченко.