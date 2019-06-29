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Шевченко посетил фестиваль уличного футбола на Прикарпатье (фото)

09:59, 29 июня 2019
Футбол
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Андрей Шевченко

В городе Коломыя на Прикарпатье состоялся фестиваль "Покуття Футбол Фест", специальным гостем которого стал наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

В рамках мероприятия стартовал турнир по уличному футболу на полях Коломыи и Городенковщины, который продлится до 14 июля.

На встречу с Шевченко пришло более пяти тысяч взрослых и детей, а тренер разыграл среди участников турнира 50 билетов на матчи сборной Украины. 

На встречу пришло более пяти тысяч людей
Шевченко стал главным событием фестиваля 

Также бывший форвард "Динамо" и "Милана" анонсировал открытие детской футбольной академии и сделал первый взнос в ее строительство. 

"Для меня очень важно, чтобы здесь открыли такую школу. Хочу также, чтобы такие школы открывали во всех регионах Украины. Очень важно, чтобы регионы наполняли своими талантами наши спортивные школы", - отметил тренер.

Ранее УНИАН сообщал, что Маркевич готов возглавить сборную Украины после Шевченко.

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Теги: #футбол#Андрей Шевченко