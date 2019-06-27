Маркевич намерен возглавить сборную Украины после Шевченко

Специалист рассказал об условиях своей работы в УАФ.

Глава комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил, что согласился на работу в организации, чтобы в будущем принять национальную команду.

"Во-первых, меня попросили, чтобы Шевченко продолжил работу. Во-вторых, мне сказали, если у него не получится, то я буду работать главным тренером сборной Украины — ради этого я и сидел, и сижу.

Я очень хочу, чтобы наша сборная сейчас попала в финал Евро-2020. Это нужно Украине. Надеюсь, так оно и будет. Но если вдруг что-то не получится, конечно, я тогда буду просить, чтобы меня назначили главным тренером. Мне обещали", - заявил Маркевич в комментарии YouTube-каналу "Бомбардир".

В четырех матчах отбора на Евро-2020 сборная Украины под руководством Андрея Шевченко набрала 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В.

Ранее УНИАН сообщал, что соперник сборной Украины по отбору на Евро-2020 уволил главного тренера.