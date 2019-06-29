Сборная Аргентины пробилась в полуфинал Кубка Америки (видео)

В полуфинале Лео Месси и компания сыграют с Бразилией.

Сборная Аргентины стала вторым полуфиналистом Кубка Америки-2019. В матче 1/4 финала аргентинцы обыграли сборную Венесуэлы.

В дебюте матча Аргентину вывел вперед Лаутаро Мартинес, который пяткой замкнул передачу Серхио Агуэро.

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В начале второго тайма Венесуэлу после удара того же Мартинеса спасла штанга, но на 75-й минуте аргентинцы все же удвоили преимущество в счете. После удара Агуэро и неудачной игры голкипера на добивании сыграл Джованни Ло Чельсо.

Венесуэла - Аргентина - 0:2

Голы: Мартинес, 10, Ло Чельсо, 74

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес (Сейхас, 83), дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис (Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Акунья (Ло Чельсо, 68), Паредес, де Пауль, Тальяфико, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85), Месси.

В полуфинале аргентинцы встретятся с хозяевами турнира бразильцами.

Как сообщал УНИАН, сборная Бразилии в четвертьфинале в серии пенальти прошла сборную Парагвая.