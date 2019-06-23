Разрушил карьеру: Шевченко попал в необычный рейтинг

Главный тренер сборной Украины вошел в топ-7 игроков, карьеру которым испортил один трансфер.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко попал в рейтинг футболистов, которые разрушили себе карьеру одним трансфером.

Семерку игроков, среди которых оказался и экс-форвард "Милана", опубликовал портал 90min.

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Неудачным переходом журналисты назвали трансфер Шевченко из «Милана» в «Челси» в 2006 году. В английском клубе украинец не смог стать основным игроком из-за травм, после чего был отдан в аренду обратно в "Милан", а позже вернулся в "Динамо".

Также в рейтинг попали Фернандо Торрес ("Ливерпуль" - "Челси", 2011), Джек Родуэлл ("Эвертон" - "Ман Сити", 2012), Алексис Санчес ("Арсенал" - "МЮ", 2018), Энди Кэрролл ("Ньюкасл" - "Ливерпуль", 2011), Робиньо ("Реал" - "Манчестер Сити", 2008) и Кака ("Милан" - "Реал", 2009).

Ранее УНИАН сообщал, что Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины.