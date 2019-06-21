Новый тренер "Шахтера" на первой пресс-конференции рассказал об амбициозных планах на следующий сезон

Луиш Каштру планирует вывести "горняков" в плей-офф в предстоящем сезоне Лиги Чемпионов, а также выиграть Суперкубок Украины.

Новый главный тренер ФК "Шахтер" Луиш Каштру в пятницу, 21 июня, дал свою первую пресс-конференцию, в рамках которой рассказал о планах на следующий сезон.

Об этом сообщает 24tv.ua.

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"Я следил за "Шахтером", смотрел много матчей. Плюс у меня была возможность общаться с Паулу Фонсекой. Да, возможно, я не так хорошо знаю каждого в отдельности, больше знаю их игру. Узнать ребят на тренировках мне еще предстоит. Но в данный момент те, кто есть в списке – меня полностью устраивает подбор", - рассказал Каштру.

По словам португальского специалиста, впереди у команды два сбора – в Германии и Австрии.

"Получим много информации, проведем всесторонний анализ четырех основных факторов. Но важно, чтобы футболисты положительно реагировали на наши требования", – заявил Каштру.

Также новый главный тренер "Шахтера" озвучил задачу, поставленную ​​перед командой на следующий сезон.

"В Лиге чемпионов мы постараемся не разочаровать, выйти в плей-офф. Но первая цель – это Суперкубок Украины. Важно быть хорошо подготовленными, готовым к любым испытаниям", - заявил он.

Луиш Каштру только на прошлой неделе перешел в "Шахтер" из "Витории", заменив на посту наставника донецкого клуба Паулу Фонсеку. До 2013 года Каштру работал с малоизвестными португальскими клубами, но в том году возглавил молодежную команду "Порту". Весной 2014 года на два месяца временно возглавил основную команду, на посту главного тренера которой как раз сменил бывшего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеку. После двух месяцев вернулся к работе с молодежной командой. После нее Каштру возглавлял "Риу Аве", "Шавиш" и "Виторию Гимарайнш".

Первый официальный матч в новом сезоне "Шахтер" под руководством Каштру проведет 28 июля. В игре за Суперкубок Украины "горняки" сыграют против "Динамо" в Одессе.

Как сообщал УНИАН, также тренерский состав "Шахтера" пополнил легенда клуба - многолетний капитан "горняков" Дарио Срна.