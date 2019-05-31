Миланский Интер объявил о назначении Конте главным тренером
11:06, 31 мая 2019Футбол
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Антонио Конте ранее тренировал "Ювентус", сборную Италии и "Челси".
Антонио Конте стал главным тренером "Интера" / REUTERS
Миланский "Интер" официально объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды.
Детали контракта пока не сообщаются, но по данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года. Конте сменил во главе "Интера" Лучано Спаллетти, об отставке которого "неро-адзурри" официально сообщили вчера.
📃 | UFFICIALE— Inter (@Inter) May 31, 2019
Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntoniopic.twitter.com/AtklPrKlkX
В прошлом сезоне "Интер" занял 4-е место в итальянской Серии А, в Кубке Италии вылетел на стадии четвертьфинала, а в еврокубках дошел до 1/8 финала Лиги Европы.
Конте ранее работал в туринском "Ювентусе", сборной Италии и лондонском "Челси".
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