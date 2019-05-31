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Миланский Интер объявил о назначении Конте главным тренером

11:06, 31 мая 2019
Футбол
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Антонио Конте стал главным тренером "Интера" / REUTERS

Детали контракта пока не сообщаются, но по данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года. Конте сменил во главе "Интера" Лучано Спаллетти, об отставке которого "неро-адзурри" официально сообщили вчера.

В прошлом сезоне "Интер" занял 4-е место в итальянской Серии А, в Кубке Италии вылетел на стадии четвертьфинала, а в еврокубках дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Конте ранее работал в туринском "Ювентусе", сборной Италии и лондонском "Челси". 

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Теги: #Интер