Заря узнала первого соперника в квалификации Лиги Европы

Луганский клуб стартует во втором отборочном раунде ЛЕ 25 июля.

19 июня в Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы, по итогам которой своего соперника узнала луганская "Заря".

На этой стадии турнира луганский клуб встретится с победителем пары "Будучность" (Черногория) - "Нарва Транс" (Эстония).

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Отметим, что перед жеребьевкой все 74 участника этой стадии в соответствии с рейтингом были разбиты на сеяных и несеяных, после чего поделены на 5 групп с потенциальными соперниками. "Заря" была в числе сеяных команд и могла получить один из пяти вариантов.

Матчи второго раунда квалификации пройдут 25 июля и 1 августа.

Напомним, еще один представитель Украины "Мариуполь" стартует в Лиге Европы с третьего раунда квалификации, а бронзовый призер УПЛ "Александрия" с группового этапа.

Как сообщал УНИАН, в летнее межсезонье "Зарю" возглавил Виктор Скрипник.