Экс-президента УЕФА Платини отпустили из-под стражи

Бывшему французскому футболисту не стали предъявлять обвинения.

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини, который был задержан в связи с расследованием по делу о коррупции при выборе Катара хозяином ЧМ-2022, отпустили из-под стражи.

Об этом сообщает euronews.com.

Адвокат бывшего футболиста Уильям Бурдон подчеркнул, что данная ситуация - это "много шума из ничего".

Читайте такжеОбвинения пока не выдвигали: появились новые подробности задержания Платини

Платини был отпущен после 15 часов допроса, передает Sky Sports. Ему не стали предъявлять обвинения.

Экс-президент УЕФА отметил, что его спрашивали о Евро-2016, чемпионате мира в России, чемпионате мира в Катаре, ФИФА.

"Я всегда был спокоен, потому что не имею отношения ко всем этим вопросам. Мы все объяснили. Я всегда был открыт и прозрачен. Я должен был приехать сюда в качестве свободного свидетеля, но был немедленно взят под стражу. Это очень неприятно. Но в конце концов, они делали свою работу", - сказал Платини.

Как сообщал УНИАН, Платини был задержан 18 июня.

Катар был выбран хозяином ЧМ-2022 в 2010 году. Позже разгорелся скандал с обвинениями Катара в подкупе голосов футбольных чиновников в пользу своей заявки. Однако расследование ФИФА факты подкупа не выявило.