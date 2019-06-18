Экс-президента УЕФА Платини задержали по подозрению в коррупции
Бывший президент УЕФА Мишель Платини 18 июня был взят под стражу во Франции.
Об этом сообщает mediapart.fr.
Платини задержан в рамках расследования коррупции в деле о присвоении Катару права на проведение чемпионата мира по футболу-2022.
Экс-футболист сборной Франции был помещен под стражу в помещении Управления антикоррупционной судебной полиции во французском Нантерре.
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В качестве подозреваемого по делу также проходит политик, бывший глава МВД Франции Клод Геан.
Напомним, Катар получил право принять ЧМ в 2010 году, когда Платини занимал должность президента УЕФА.
В 2015 году Комитет по этике ФИФА отстранил Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращен до четырех лет.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году экс-президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что Катар мошенническим путем получил право на проведение ЧМ-2022.