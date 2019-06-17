"Лучше бы я умер": легендарный Тотти покинул итальянскую Рому

Франческо Тотти ушел из "Ромы", в которой провел 30 лет, из-за конфликта с владельцами клуба.

Франческо Тотти покинул пост технического директора "Ромы" и ушел из клуба, в котором провел 30 лет.

О своем уходе и причинах такого решения Тотти сообщил на специальной пресс-конференции, передает Football Italia.

"В последние два года у меня возникли проблемы с некоторыми другими руководителями клуба, которые побудили меня принять это решение. Меня расстраивает то, что я говорю, потому что я никогда не хотел покидать "Рому". Не представлял, что буду прощаться после 30 лет в клубе", - сказал Тотти.

"Для моего возвращения в "Рому" нужно, чтобы у клуба сменились владельцы. Если бы новые владельцы поверили в меня, это было бы здорово", - отметил Тотти.

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Экс-футболист отметил, что ему не позволяли принимать участия в решениях клуба:

"У меня никогда не было возможности выразить себя. Я никогда не был вовлечен в проект полностью. В первый год это, может быть, допустимо. Но во второй год я понял, что хочу работать, но мы никогда не собирались вместе. Они знали то, как много я хотел дать этому клубу. Но они никогда не хотели, чтобы я был здесь. Они исключали мое участие из каждого решения".

"Мне очень тяжело было мириться с положением, когда людям, стоящим у руля, была безразлична судьба клуба. Они могли в любой момент уехать куда-то на неделю по своим делам и ни о чем не думать. Я так не могу. "Рома" слишком много значит для меня", - отметил Тотти.

Легенда "Ромы" также сравнил свой уход из клуба со смертью:

"Я бы никогда не навредил "Роме". Уходить сейчас - гораздо сложнее, чем завершать карьеру игрока. Покинуть "Рому" - это все равно, что умереть. Сейчас я чувствую себя так, что лучше бы я умер".

Тотти также добавил, что у него уже есть предложения по работе от других итальянских клубов.

Напомним, Тотти является воспитанником "Ромы" и провел в клубе всю свою карьеру. После завершения карьеры футболиста в 2017 году Франческо занял пост директора клуба.

Как сообщал УНИАН, недавно новым главным тренером "Ромы" стал Паулу Фонсека.