Официально: Фонсека покинул Шахтер и возглавил Рому

Португальский специалист продолжит карьеру в итальянской Роме.

Португальский тренер Паулу Фонсека покинул донецкий "Шахтер" и стал новым главным тренером "Ромы".

Об уходе Фонсеки сообщил официальный сайт "Шахтера".

Фонсека возглавлял "Шахтер" на протяжении трех лет. Португалец трижды привел команду к чемпионству, три раза выиграл Кубок Украины и один раз - Суперкубок Украины.

"Я помню день, когда прилетел в Киев, чтобы подписать контракт с "Шахтером". Сумасшедшая мотивация, желание побеждать и волнение перед неизвестным: новая страна, новые люди, вокруг все чужое и незнакомое. Прошло три года. Сегодня я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине - свой второй дом", - сказал Фонсека.

Тренер также отметил, что жалеет лишь о том, что не сыграл на "Донбасс Арене".

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"Я горжусь временем, проведенным в "Шахтере". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арены", не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце "Шахтера" - в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там".

Официальный сайт "Ромы" уже объявил о назначении Фонсеки. Португалец подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

"Я полон энтузиазма и мотивирован вызовами, которые нас ожидают. С нетерпением жду начала работы. Верю, что вместе мы сможем создать что-то особенное", - отметил португалец.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что "Шахтер" может возглавить другой португалец.