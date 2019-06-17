Итальянский топ-клуб открыл футбольную академию в Украине (фото)

"Интер" будет растить новых звезд футбола в Харькове.

Итальянский "Интер" открыл свою футбольную академию в Харькове.

Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

На торжественной церемонии открытия присутствовала делегация клуба, в том числе знаменитый голкипер Франческо Тольдо.

"Играть в футбол - мечта каждого ребенка, благодаря спортивным ценностям у них также есть возможность развивать человеческие качества. Благодаря академии "Интера" и умениям ее тренеров все это может произойти. Я счастлив, что детские мечты могут стать реальностью благодаря нашей академии", - сказал Тольдо.

Экс-голкипер также отметил, что академия будет работать в сотрудничестве с партнером "Интера" - харьковским "Арсеналом".

В первые дни проекта в академии будут работать два итальянских специалиста, которые скоординируют местных тренеров и поделятся своими знаниями. Один из них - Сиди Отман Эль-Джаухари - останется в Украине на постоянной основе в качестве главного тренера академии.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Интер" объявил о назначении нового главного тренера.