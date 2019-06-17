Футболист Динамо забил красивый гол на Кубке Америки (видео)
11:55, 17 июня 2019Футбол
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Дерлис Гонсалес помог сборной Парагвая сыграть вничью в первом матче турнира.
Дерлис Гонсалес / REUTERS
Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за бразильский "Сантос", отличился красивым голом в матче первого тура группового этапа Кубка Америки между сборными Парагвая и Катара.
Гонсалес вышел на замену во втором тайме и на 56-й минуте отправил мяч в сетку дальним ударом.
Этим голом Гонсалес увеличил преимущество своей команды, однако парагвайская сборная в итоге не смогла одержать победу. Матч закончился со счетом 2:2.
Как сообщал УНИАН, сборная Бразилии стартовала на Кубке Америки с разгромной победы.
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