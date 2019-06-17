Футболист Динамо забил красивый гол на Кубке Америки (видео)

Дерлис Гонсалес помог сборной Парагвая сыграть вничью в первом матче турнира.

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, который на правах аренды выступает за бразильский "Сантос", отличился красивым голом в матче первого тура группового этапа Кубка Америки между сборными Парагвая и Катара.

Гонсалес вышел на замену во втором тайме и на 56-й минуте отправил мяч в сетку дальним ударом.

Этим голом Гонсалес увеличил преимущество своей команды, однако парагвайская сборная в итоге не смогла одержать победу. Матч закончился со счетом 2:2.

Как сообщал УНИАН, сборная Бразилии стартовала на Кубке Америки с разгромной победы.