"Были как партнеры в танце": футболисты сборной Украины - о разгроме сборной Сербии (видео)

Евгений Коноплянка и Руслан Малиновский назвали секрет успеха в матче против сербской сборной.

Игроки сборной Украины Евгений Коноплянка и Руслан Малиновский прокомментировали победу над сборной Сербии в матче отбора на Евро-2020 (5:0).

Видео опубликовал канал FOOTBOOM в YouTube.

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"Эмоции переполняют. Не могу даже передать, насколько мы счастливы. Мы выполняли то, что нам сказали тренеры, мы чувствовали друг друга - менялись, понимали, что если человек опускается ниже, то я должен подняться выше. Это как партнеры в танце - они должны чувствовать друг друга, так вот и мы вместе сегодня танцевали", - сказал Коноплянка.

Руслан Малиновский подчеркнул, что Украина переиграла Сербию в желании и физической готовности:

"Ожидали тяжелой игры. Готовились очень серьезно, проделали очень серьезную работу. Показали очень хорошую командную игру, выполнили те тактические задумки, которые тренерский штаб пытался донести до нас перед игрой. И в желании, а также физическом плане мы переиграли Сербию. Заслуженная победа, поздравляю с ней всю Украину".

УНИАН также сообщал о том, что игрок сборной Украины Александр Зинченко после матча в прямом эфире поцеловал журналистку.