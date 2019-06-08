Реал объявил о трансфере одного из лучших футболистов мира

Эден Азар стал игроком Реала и взял номер, под которым играл Криштиану Роналду.

Бельгийский полузащитник Эден Азар перешел из лондонского "Челси" в мадридский "Реал".

Об этом объявил официальный сайт "Реала".

Один из топ-футболистов мира подписал контракт на пять лет - до 2024 года.

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Презентация Азара в качестве игрока "сливочных" состоится на "Сантьяго Бернабеу" 13 июня.

В "Реале" бельгиец будет выступать под №7. Мадридский клуб уже начал продавать футболки с фамилией футболиста. Ранее под "семеркой" в "Реале" играл Криштиану Роналду.

Сумма трансфера, по данным СМИ, составляет 130 миллионов евро, включая различные бонусы.

Азар выступал за "Челси" на протяжении семи лет. Бельгиец провел за "синих" 352 матча, в которых забил 110 голов и сделал 92 результативные передачи. С "Челси" Азар дважды выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы, а также по разу - Кубок Англии и Кубок английской лиги.

УНИАН ранее также сообщал о том, что французский ПСЖ объявил об уходе легендарного Джанлуиджи Буффона.