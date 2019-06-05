ПСЖ объявил об уходе легендарного Буффона

Итальянский голкипер покидает французский клуб после одного сезона.

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

Об этом сообщается в официальном аккаунте ПСЖ в Twitter.

Представители ПСЖ и вратарь решили не продлевать контракт, который истекает 30 июня.

"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все", - говорится в сообщении ПСЖ.

Напомним, 41-летний Буффон выступал за ПСЖ с 2018 года. Голкипер провел в составе парижского клуба 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом Франции.

УНИАН ранее также сообщал о том, что капитан "Реала" Серхио Рамос выразил желание покинуть клуб и уехать в Китай.