СМИ: Фонсека - главный тренер Ромы

Португальский тренер покидает "Шахтер" и прибудет в Италию 10 июня.

Паулу Фонсека покидает "Шахтер". Португальский тренер в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера "Ромы".

Как сообщил в Twitter авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб уже договорился о назначении Фонсеки.

"Паулу Фонсека - новый тренер "Ромы", - написал Ди Марцио.

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Эту информацию в Twitter также подтверждает Sky Sport Italia:

"Рома" достигла соглашения с "Шахтером" по переходу Фонсеки. Тренер прибудет в Италию 10 июня".

По данным СМИ, за португальского тренера римский клуб заплатит "горнякам" 2 миллиона евро отступных, так как у Фонсеки еще действует контракт с "Шахтером". Контракт португальца с "Ромой" будет рассчитан на три года.

Напомним, за три года работы в "Шахтере" Фонсека привел команду к трем чемпионским титулам, трем победам в Кубке Украины и одной победе в Суперкубке страны.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что "Шахтер" согласился отпустить Фонсеку в "Рому".