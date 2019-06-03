Шахтер согласился отпустить Фонсеку в итальянский топ-клуб - СМИ

"Роме", вероятно, придется заплатить за португальского тренера 5 миллионов евро отступных.

Донецкий "Шахтер" согласился отпустить главного тренера команды Паулу Фонсеку в "Рому".

Как сообщает affaritaliani.it, португальский тренер получил разрешение от руководства "Шахтера" на переход в "Рому" и уже на этой неделе может подписать с римским клубом контракт.

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По информации сайта siamolaroma.it, в контракте Фонсеки с "Шахтером" есть пункт о досрочном расторжении соглашения, в котором прописаны отступные в размере 5 миллионов евро.

При этом издание отмечает, что у Фонсеки есть "джентельменское соглашение" с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым, согласно которому тренер может покинуть клуб бесплатно.

Ожидается, что Фонсека подпишет контракт с "Ромой" по схеме "2+1", а его зарплата составит 2,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Как сообщал УНИАН, Фонсека может забрать с собой в "Рому" лидера "Шахтера" Тайсона.