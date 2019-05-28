Капитан Реала Серхио Рамос хочет уйти из клуба бесплатно в Китай

У легендарного защитника "Сливочных" конфликт с президентом клуба.

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос хочет покинуть команду, сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope.

Сообщается, что у футболиста конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом, их отношения испорчены. У Рамоса есть два предложения от других клубов.

В частности, испанец может продолжить карьеру в Китае и просит отпустить его бесплатно, расторгнув контракт.

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«Рамос со своим агентом пришли ко мне в офис и сказали, что у них есть хорошее предложение из Китая, но правила там не позволяют оплатить трансфер. Я сказал Рамосу, что "Реал" не может отпустить своего капитана бесплатно», - сказал Флорентино Перес.

За "Реал" Рамос выступает с 2005 года. В составе испанской команды он провел 606 матчей и забил 84 мяча. Его контракт истекает летом 2021 года.

Напомним, "Реал" в этом сезоне завершил чемпионат Испании на третьем месте, уступив "Барселоне" 19 очков. Из Лиги чемпионов "Реал" вылетел в 1/8 финала от "Аякса".