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Легенда Динамо Блохин перенес операцию

19:04, 02 июня 2019
Футбол
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Олег Блохин временно передвигается на инвалидной коляске / фото: dynamo.kiev.ua

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

Блохину потребовалось хирургическое вмешательство из-за грыжи. Операция прошла успешно.

На данный момент легендарный футболист проходит процесс реабилитации. Врачи рекомендовали ему дозировать нагрузки при ходьбе.

Именно по этой причине 66-летний Блохин появился на финальном матче Лиги Европы в Баку в инвалидном кресле.

Напомним, на данный момент Блохин работает в УАФ, являясь сопредседателем Совета стратегического развития футбола.

Как сообщал УНИАН ранее Блохин высказался о возможном возвращении в политику.

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Теги: #Динамо#Олег Блохин