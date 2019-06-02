Легенда Динамо Блохин перенес операцию

У обладателя "Золотого мяча-1975" возникли проблемы со спиной.

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин перенес операцию на спине.

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

Блохину потребовалось хирургическое вмешательство из-за грыжи. Операция прошла успешно.

На данный момент легендарный футболист проходит процесс реабилитации. Врачи рекомендовали ему дозировать нагрузки при ходьбе.

Именно по этой причине 66-летний Блохин появился на финальном матче Лиги Европы в Баку в инвалидном кресле.

Напомним, на данный момент Блохин работает в УАФ, являясь сопредседателем Совета стратегического развития футбола.

Как сообщал УНИАН ранее Блохин высказался о возможном возвращении в политику.