Легенда Динамо Блохин перенес операцию
19:04, 02 июня 2019Футбол
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У обладателя "Золотого мяча-1975" возникли проблемы со спиной.
Олег Блохин временно передвигается на инвалидной коляске / фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин перенес операцию на спине.
Об этом стало известно сайту Sport Arena.
Блохину потребовалось хирургическое вмешательство из-за грыжи. Операция прошла успешно.
На данный момент легендарный футболист проходит процесс реабилитации. Врачи рекомендовали ему дозировать нагрузки при ходьбе.
Именно по этой причине 66-летний Блохин появился на финальном матче Лиги Европы в Баку в инвалидном кресле.
Напомним, на данный момент Блохин работает в УАФ, являясь сопредседателем Совета стратегического развития футбола.
Как сообщал УНИАН ранее Блохин высказался о возможном возвращении в политику.
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