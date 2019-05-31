Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Представители Англии в Мадриде сразятся за главный клубный трофей Европы.

1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде состоится финальный матч Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Встреча начнется в 22.00.

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в борьбе за главный клубный трофей Европы.

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На победу "красных" по итогам основного времени матча можно поставить с коэффициентом 1,88, на то, что выиграет "Тоттенхэм" - 4,50, а на ничейный результат по итогам 90 минут встречи - 3,60.

На итоговый успех "Ливерпуля" букмекеры дают коэффициент 1,50, а на то, что трофей завоюют "шпоры" - 2,62.

Отметим, что в этом сезоне ""Тоттенхэм" и "Ливерпуль" играли друг против друга дважды. В рамках АПЛ "красные" оба раза выиграли со счетом 2:1.

УНИАН также сообщал о том, что перед финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде выступит украинский квартет.