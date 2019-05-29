Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы в Баку

Два гола Азара, мячи Жиру и Педро отправили в нокаут "Канониров" после перерыва.

В Баку завершился финальный матч Лиги Европы, в котором встречались два лондонских клуба - "Челси" и "Арсенал". После безголевого первого тайма основные события произошли после перерыва, когда были забиты пять мячей, четыре из них - в ворота "Арсенала", которые защищал Петер Чех. Для него это был последний матч в карьере.

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"Челси" победил - 4:1 - благодаря дублю Эдена Азара, а также голам Оливье Жиру и Педро. Хавбек "Арсенала" Алекс Ивоби размочил ворота "Челси", но это была лишь ложка меда в бочке дегтя для болельщиков "Канониров".

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу Европы. "Арсенал", в свою очередь, остается без еврокубковых трофеев 25 лет подряд - последний раз "Канониры" выигрывали Кубок кубков еще в 1994-м.

Стоит отметить, что "Арсенал" потерял шанс выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Таким образом, от Англии в самом престижном турнире выступят четыре команды - "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси".