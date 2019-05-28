На НСК "Олимпийский" пройдут два матча Мемориала Лобановского с участием сборной Украины (U-21)

По мнению организаторов, это решение повысило статус турнира.

С 3-го по 5 июня Киев будет принимать ежегодный турнир - Мемориал Валерия Лобановского. В нем примут участие молодежные сборные Украины, Болгарии, Израиля и Кипра.

В полуфинале украинская сборная под руководством Руслана Ротаня сыграет с киприотами, а болгары - с израильтянами. Оба матча с участием сборной Украины пройдут на НСК «Олимпийский», который принимал эти соревнования лишь в дебютном розыгрыше, в 2003 году. Два других поединка состоятся на НТК им. В. Банникова, сообщает пресс-служба УАФ.

Это решение прокомментировал 1-й вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов, который немало лет играл под руководством Лобановского в сборной СССР и "Динамо".

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"На решение повлияло несколько факторов. Во-первых, проведение матчей на главной арене страны, на арене, где только в прошлом году состоялся финал Лиги чемпионов, автоматически повышает статус самого турнира. Во-вторых, в этом году нашему Мэтру исполнилось бы 80. И мы считаем, что нам нужно с уважением относиться к нашему историческому достоянию, гордиться им и прививать соответствующие ценности новому поколению. Поэтому мы рассчитываем, что выступления на НСК «Олимпийский» будут служить дополнительной мотивацией для игроков нашей молодежной сборной", - отметил Олег Протасов.

Следует отметить, что молодежная сборная Украины лишь однажды завоевывала главный трофей мемориала.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" представило новую форму, одним из элементов которой является автограф выдающегося тренера Валерия Лобановского.