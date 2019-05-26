Заря обыграла бронзового призера УПЛ (видео)

Луганский клуб одержал победу над "Александрией" и вышел на четвертое место в таблице.

В 31-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" принимала "Александрию". Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

На 12-й минуте Алексей Довгий головой переправил мяч в сетку и вывел гостей вперед.

Но к перерыву "Заря" отличилась дважды - сперва после ошибки соперников точный удар нанес Артем Громов, а затем Максим Лунев вывел уже хозяев вперед.

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На 68-й минуте Дмитрий Хомченовский красивым голом поставил точку в матче.

"Заря" набрала 43 очка и вышла на четвертое место в таблице УПЛ. У "Александрии" - 49 очков и третье место. Александрийцы выиграли бронзовые медали еще по итогам прошлого тура.

"Заря" - "Александрия" - 3:1

Голы: Громов, 29, Лунев, 44 - Довгий, 13

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко, Силас, Чайковский, Караваев, Лунев (Кабаев, 71), Хомченовский, Громов (Иванович, 88).

"Александрия": Рудык, Лучкевич, Микицей, Бабогло, Стецьков (Шастал, 57), Довгий, Гречишкин, Дедечко (Банада, 79), Пономарь, Протасов (Ситало, 72), Бухал.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" в 31-м туре УПЛ одержало волевую победу над "Львовом".