Хавбек молодежной сборной Украины Цитаишвили: сборная США не удивила

Один из авторов победы в первом матче на ЧМ-2019 Георгий Цитаишвили поделился своими эмоциями от старта на турнире.

Полузащитник молодежной сборной Украины (U-20) Георгий Цитаишвили прокомментировал победу "сине-желтых" над сверстниками из США (2:1) на чемпионате мира-2019.

«Первый матч дается с трудом. Слава Богу, мы вышли из этой ситуации и смогли изменить ход событий во втором тайме. В перерыве наши тренеры указали на наши огрехи и дали нам еще больше мотивации. Хорошо, что мы победили, но есть и ошибки в наших действиях, которые мы обязательно будем разбирать на теоретических занятиях.

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Сборная США не удивила. Лично я ожидал от них большего. Возможно, потому что мы думали, что их уровень значительно выше, у нас и не вышли стартовые минуты. Где-то боялись, где-то переживали – все же чемпионат мира. Потом увидели, что не такие они и сильные, и начали играть в свой футбол», – сказал Георгий Цитаишвили в интервью пресс-службе ФФУ.

Напомним, следующий поединок на ЧМ "сине-желтые" проведут 27 мая. Соперником будет сборная Катара.